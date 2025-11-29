New York Post: Ермак заявил после отставки, что отправится на фронт

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, недавно освобожденный от должности, намерен отправиться на фронт. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию New York Post.

По словам политика, он служил Украине и не намерен создавать проблемы для своего бывшего непосредственного руководителя, главы киевского режима Владимира Зеленского.

Правда, когда именно и в какую часть фронта он намерен отправиться, Ермак уточнять не стал.

«Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак.

28 ноября Андрей Ермак был отстранен от должности в рамках антикоррупционного расследования, связанного с энергетическим сектором. Утром у него провели обыски. Зеленский охарактеризовал случившееся как «перезагрузку офиса президента Украины» поблагодарил уволенного за работу.

Ранее в Раде перечислили возможных кандидатов на пост главы офиса Зеленского.