New York Post: Ермак заявил после отставки, что отправится на фронт
Ермак заявил, что отправляется на фронт
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, недавно освобожденный от должности, намерен отправиться на фронт. Об этом он сообщил в интервью американскому изданию New York Post.
По словам политика, он служил Украине и не намерен создавать проблемы для своего бывшего непосредственного руководителя, главы киевского режима Владимира Зеленского.
Правда, когда именно и в какую часть фронта он намерен отправиться, Ермак уточнять не стал.
«Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — сказал Ермак.
28 ноября Андрей Ермак был отстранен от должности в рамках антикоррупционного расследования, связанного с энергетическим сектором. Утром у него провели обыски. Зеленский охарактеризовал случившееся как «перезагрузку офиса президента Украины» поблагодарил уволенного за работу.
Ранее в Раде перечислили возможных кандидатов на пост главы офиса Зеленского.