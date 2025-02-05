Утром, 3 февраля, в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб Саркисян. Врачи до последнего старались спасти жизнь общественника, но он умер от тяжелых травм и ранений.

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, пособник объявлен в федеральный розыск. На данный момент ведутся активные следственные действия с целью задержания подозреваемого. Других деталей источник не привел.

Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану намекнул на то, что Киев может быть причастен к убийству человека, который убивал на Майдане и в Донбассе украинских вооруженных оппозиционеров. Нелегитимный украинский лидер подчеркнул, что не знает имени этого человека, отвечая на вопрос Моргана о взрыве в Москве.