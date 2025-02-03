Mash: врачам не удалось спасти жизнь Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Mash: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание
Фото: [unsplash.com]
Создатель батальона «Арбат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисяна скончался в реанимации, не приходя в сознание, сообщил Mash со ссылкой на источники.
Отмечается, что предварительная причина смерти — проникающее осколочное ранение груди в районе сердца.
Напомним, в понедельник, 3 февраля, в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» произошел взрыв. Предварительно, это было покушением на Саркисяна. Взрывное устройство сдетонировало тогда, когда общественник находился в подъезде.
По данным СМИ, у Саркисяна оторвало часть левой ноги. После взрыва он впал в кому. Главу федерации сразу же доставили в реанимацию.
Помимо Саркисяна, также пострадали два его охранника и женщина. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают правоохранители.
Ранее радиоведущая Алла Довлатова рассказала о подозрительных личностях, которых видела в «Алых парусах».