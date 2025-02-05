Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству Саркисяна в Москве

Служба безопасности Украины якобы ликвидировала человека, который причастен к убийствам на Майдане, а также в Донбассе. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. Видео с этим заявлением появилось на Youtube-канале журналиста Пирса Моргана.

Зеленского спросили, причастна ли СБУ к взрыву в Москве, во время которого погиб Саркисян. В ответ украинский лидер сообщил, что была проведена операция по ликвидации человека, который был причастен к убийствам украинцев как на Майдане, так и в Донбассе. Зеленский добавил, что не знает имени человека, в отношении которого проводилась операция.

«Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет», — указал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал гигантские масштабы коррупции в стране. По его словам, на Украине пропадают миллиардные суммы. К этому, по его словам, причастны олигархи, госчиновники и депутаты.