Заказное убийство: что известно о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве — есть погибшие

В столичном ЖК «Алые паруса» произошел взрыв 3 февраля. Предварительно, один человек погиб на месте, четверо пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже в больнице скончался раненный при взрыве глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным, считают оперативные службы. Что известно о произошедшем на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв в холле

Взрыв произошел на первом этаже ЖК «Алые паруса» — на Авиационной улице в Москве. Практически сразу стало известно об одном погибшем на месте происшествия, им оказался охранник Армена Саркисяна. Еще четыре человека были доставлены в больницу, врачи оценили их состояние как тяжелое.

Фото: [ t.me/skmoscowgsu ]

Мощность взрывного устройства, сработавшего в холле, составила до одного кг в тротиловом эквиваленте. По одной из версий, СВУ (самодельное взрывное устройство) в здание могут пронести курьер. Предварительно, несущие конструкции ЖК «Алые паруса» уцелели после взрыва, обрушений нет. К жилому комплексу также прибыл вертолет для возможной эвакуации других пострадавших.

Покушение на убийство

Одним из пострадавших после взрыва стал глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» 46-летний Армен Саркисян. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, спустя несколько часов стало известно, что Саркисян скончался в реанимации.

Главу Федерации бокса ДНР преследовали украинские власти. Согласно информации в базе данных МВД Украины, он находился в розыске с 2014 года. Как сообщил телеграм-канал Mash, покушение на Саркисяна готовилось не меньше месяца. По одной из версий следствия, неизвестные могли снять квартиру в ЖК «Алые паруса», чтобы получить доступ к холлу и не привлекать лишнего внимания консьержа. Проживающая в элитном ЖК телеведущая Алла Довлатова рассказала, что в последнее время часто видела в доме подозрительных не местных.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело после взрыва в ЖК «Алые паруса». Следователи расценивают произошедшее как покушение на убийство. Правоохранители ведут расследование.

Ранее стало известно, что после взрыва в «Алых парусах» правоохранители начали розыск мужчины от 35 до 45 лет.