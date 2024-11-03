От правительства ФРГ потребовали разъяснений по поводу присутствия бундесвера на Украине

Ранее СМИ сообщили о присутствии немецких военных на Украине. Сразу после этого депутаты бундестага запросили разъяснений у правительства. Об этом рассказала «Лента.ру» .

Запрос правительству был отправлен депутатами от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». По их утверждению, на Украине в данный момент не должно быть никаких военных из Германии. Все те, кто находился там для координации вопросов поставки вооружений и обучения ВСУ, уже должны быть выведены.

«Пребывание солдат Бундесвера на Украине затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — указано в документе.

Партия выразила мнение, что всем стоит предпринять максимальные усилия по недопущению втягивания себя в данный конфликт. Шольцу и его команде стоит дать объяснения, почему бундесвер находится на Украине, в то время как сам премьер постоянно заверяет, что не будет отправлять туда военных.

Ранее власти ФРГ приняли решение о закрытии всех трех генеральных консульств Ирана на своей территории. Это было сделано после казни иранцами оппозиционера Джамшида Шармахда, который имеет гражданство как Ирана, так и ФРГ.