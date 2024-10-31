Власти Германии решили закрыть все генконсульства Ирана в ФРГ

Министерство иностранных дел ФРГ приняло решение о закрытии всех генеральных консульств Ирана на своей территории. Об этом сообщило информационное агентство DPA.

Причиной такого жесткого демарша со стороны Германии стала казнь иранскими властями Джамшида Шармахда, который имел гражданство обеих стран.

«В ответ на казнь Джамшида Шармахда, имевшего двойное гражданство ФРГ и Ирана, федеральное правительство Германии закрывает все три генеральные консульства Ирана в Германии», — указали журналисты.

Под рестрикции попали консульства в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В то же время посольство в Берлине остается открытым.

Шармахд был обвинен в Иране в действиях против властей, которые выражались в коррупции, террористических актах, а также измене родине.

Ранее сообщалось, что посла ФРГ в РФ вызвали в российский МИД, где выразили решительный протест против открытия командного центра НАТО на территории Восточной Германии. По мнению дипломатов, такой шаг ведет к милитаризации ФРГ, а также к ревизии итогов Второй мировой войны.