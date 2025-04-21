Пентагон опроверг утечку секретных данных со стороны министра обороны Пита Хегсета

В Пентагоне заявили, что министр обороны США Пит Хегсет не причастен к утечке данных в групповом чате мессенджера Signal. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Ранее газета The New York Times (NYP) сообщила, что Хегсет обсуждал военные удары по Йемену в закрытой переписке с родственниками и людьми из его профессионального окружения в мессенджере Signal.

«Что правда, так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Дональда Трампа», — сказал Парнелл.

В то же время Управление генерального инспектора Министерства обороны США (DoD OIG) начало расследование в связи с использованием мессенджера Signal министерством обороны страны.

Это не первый инцидент с утечкой данных в США. Ранее стало известно, что главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг оказался в группе, где обсуждались удары по Йемену.

В этом чате, о котором идет речь, участвовали высокопоставленные чиновники, включая Хегсета и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Голдберг опубликовал скриншоты переписки, на которых Хегсет сообщает о типах самолетов и цели ударов.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что бюджет Пентагона впервые составил триллион долларов.