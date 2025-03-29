Politico: утечка данных в мессенджере может стоить карьеры Уолтцу

Скандал, связанный с утечкой данных в мессенджере Signal, может негативно сказаться на карьере советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца, пишет Politico.

По информации источника, вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытой встрече с американским лидером предложил уволить Уолтца из-за серьезных масштабов инцидента.

Отмечается, что Трамп предварительно согласился с этой инициативой, но пока не предпринял никаких действий относительно увольнения своего советника. По данным Politico, это связано с нежеланием дать возможность либеральным СМИ разжечь обсуждение вокруг этого скандала.

В окружении Трампа не впервые возникают ситуации, связанные с утечками конфиденциальной информации. Так, по информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), ранее глава Пентагона Пит Хегсет был замечен на секретных встречах с иностранными коллегами в компании своей жены-журналистки. На одной из таких встреч США отказались предоставить военную помощь ВСУ.

Скандал, связанный с мессенджером Signal и утечкой конфиденциальной информации, начался после того, как редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался включен в групповой чат Белого дома, где обсуждались ключевые военные операции в Йемене. В этот чат были включены Уолтц, Вэнс, Хегсет и государственный секретарь США Марко Рубио.

26 марта Майк Уолтц признал свою ошибку, заявив, что добавил редактора в закрытый чат администрации по ошибке. Тогда же Трамп отметил, что считает объяснения Уолтца достаточными и не имеет претензий к своей команде в связи с произошедшим инцидентом.

Ранее Politico также сообщило, что президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за наличия у Майка Уолтца номера редактора The Atlantic.