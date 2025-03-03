Лондон и Париж представят Трампу группу для миротворческой миссии на Украине

Эта группа будет нацелена на подготовку к возможному размещению миротворцев на Украине и обеспечению гарантий безопасности в стране.

По информации источника, в состав «Европы-плюс» могут войти государства, не входящие в Европейский Союз (ЕС), включая Канаду. Такая инициатива направлена на объединение усилий стран, которые готовы поддержать мирные процессы и стабилизацию ситуации на Украине в условиях продолжающегося конфликта.

В ответ на возможное развертывание миротворческого контингента на украинской территории в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) ранее заявили, что размещение миротворцев возможно лишь с согласия всех сторон конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые действия, связанные с миротворцами, должны учитывать мнение участников конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон пока не знают, как реализовать план «месячного урегулирования» на Украине, разработанный совместно с британским премьер-министром Киром Стармером.