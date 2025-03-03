Лондон и Париж представят Трампу группу для миротворческой миссии на Украине
Bloomberg: Лондон и Париж представят Трампу группу стран «Европа-плюс»
Фото: [flickr.com]
Великобритания и Франция готовятся представить президенту США Дональду Трампу новую инициативу — группу стран под названием «Европа-плюс», сообщило агентство Bloomberg.
Эта группа будет нацелена на подготовку к возможному размещению миротворцев на Украине и обеспечению гарантий безопасности в стране.
По информации источника, в состав «Европы-плюс» могут войти государства, не входящие в Европейский Союз (ЕС), включая Канаду. Такая инициатива направлена на объединение усилий стран, которые готовы поддержать мирные процессы и стабилизацию ситуации на Украине в условиях продолжающегося конфликта.
В ответ на возможное развертывание миротворческого контингента на украинской территории в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) ранее заявили, что размещение миротворцев возможно лишь с согласия всех сторон конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что любые действия, связанные с миротворцами, должны учитывать мнение участников конфликта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон пока не знают, как реализовать план «месячного урегулирования» на Украине, разработанный совместно с британским премьер-министром Киром Стармером.