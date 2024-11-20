Администрация президента США Джо Байдена приняла решение разрешить использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории со стороны ВСУ, сообщила газета Times со ссылкой на источники с Даунинг-стрит.

Отмечается, что это решение стало возможным после многомесячных переговоров Лондона с Вашингтоном. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство пока не собираются делать официальных заявлений по этому вопросу, ссылаясь на «операционные причины».

Как отмечает источник, эффективное применение ракет Storm Shadow невозможно без поддержки американских систем наведения. Соратники Стармера подчеркивают, что данное одобрение не изменит текущий ход конфликта на Украине.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявлял, что применение этих ракет против России будет являться «мощным сигналом». Он также отметил, что передача Германии крылатых ракет Taurus Киеву могла бы стать еще более значимым шагом.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что Байден разрешил ВСУ наносить удары по российской территории с использованием ракет ATACMS. Это решение было принято всего за три дня до его утечки в СМИ.

19 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что в Брянской области атаке со стороны ВСУ подверглись объекты РФ. Отмечалось, что украинская армия применила ракеты ATACMS.

Ранее портал Strategic Culture, ссылаясь на мнения военных аналитиков, сообщил, что России следует игнорировать разрешение США наносить ВСУ удары вглубь российской территории. Отмечалось, что РФ нужно сосредоточиться на выполнении свои задач на фронте.