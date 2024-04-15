Посол назвал ситуацию с денежными переводами между РФ и Турцией напряженной

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал ситуацию с денежными переводами между двумя странами напряженной. В комментарии РИА Новости он сообщил, что Москва и Анкара продолжают работать над решением проблемы.

Ерхов отметил, что трудности связаны с США, которые «терроризируют» турецкий бизнес, работающий с Россией.

«Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени», — сказал Ерхов.

По его словам, Вашингтон предупреждает финансовые организации турецкой республики о необходимости тщательно проверять платежные переводы. Ерхов добавил, что страны Запада пытаются заблокировать расчеты, которые попадают под санкции, в связи с чем турецкие банки начинают «перестраховываться» и требовать дополнительные документы и материалы. Посол уточнил, что весь этот процесс усложняет переводы.

В январе турецкие СМИ сообщил, что экспортеры столкнулись с трудностями в вопросе банковских переводов с РФ. Так, издание Ekonomim отмечало, что Министерству торговли Турции известно об этой проблеме, поэтому оно ищет пути ее решения.

Как позже сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проблемы с денежными переводами между Россией и Турцией связаны с санкциями со стороны США.

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