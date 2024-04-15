В Таджикистане вводят визовый режим для турецких граждан

В понедельник, 15 апреля, в департаменте информации МИД Таджикистана заявил РИА Новости о том, что вводится визовый режим для турецких граждан. Изменения начнутся уже с 20 апреля, с субботы, уточняет издание.

Речь идет о всех владельцев общегражданских загранпаспортов Турции, и визовый режим начинается уже с 20 апреля. При этом, получить саму визу можно в консульствах и посольствах Таджикистана за рубежом.

Ранее Турция сообщила о введении визового режима с Таджикистаном: согласно официальному заявлению от 7 апреля, гражданам Таджикистана придется также оформлять визу (ее можно получить в турецкой дипмиссии в Душанбе). Ранее такого режима не было, граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию и находится без визы три месяца.

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