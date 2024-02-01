Песков заявил, что проблемы с переводами между Турцией и Россией связаны с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с денежными переводами между Россией и Турцией связаны с давлением на Анкару со стороны США. Об этом он сообщил в интервью журналистам. Его слова приводят РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Кремль в курсе этой ситуации.

«И мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он назвал давление на Турцию со стороны Вашингтона агрессивным и беспрецедентным. По словам Пескова, Москва и Анкара на данный момент ищут пути выхода из этой ситуации. Он заявил, что подобное давление не должно мешать развитию сотрудничества между странами.

Ранее мы писали, что Турция ввела ограничения относительно денежных переводов из России. На это пожаловались турецкие экспортеры. Как сообщало издание Ekonomim, ряд турецких компаний ввели такие меры из-за указа США и санкций, введенных против России со стороны Вашингтона.

Источник РИА Новости отмечал, что стороны знают о проблеме знают. Турецкие власти занимаются ее решением.