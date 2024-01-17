РИА Новости: турецкие банки перестали осуществлять денежные переводы из России

Банки Турции ввели ограничения, касающиеся денежных переводов в Россию, сообщают РИА Новости . По информации анонимного источника из одного из госбанков, данный вопрос может быть решен до конца этой недели.

Ранее турецкое издание Ekonomim сообщило, что турецким экспортерам банки отказывают в операциях по переводу денежных средств в Россию. Отмечалось, что осуществление денежных переводов прекратилось фактически с 1 января. Как писало издание, министерство торговли республики в курсе проблемы и занимается ее решением.

Источник РИА Новости сообщал, что проблемы с банковскими переводами и финансовым сотрудничеством с Россией связаны с западными санкциями, поэтому страны, которые вводят соответствующие ограничения, давят на Турцию.

На данный момент граждане России в Турции могут рассчитываться банковскими картами систем UnionPay, Visa и Mastercard. Карты российской системы «МИР» работает через специальные финтехкомпании и свободно пользоваться ими в республике нельзя.

Ранее мы сообщали, что китайские банки начали проверки российских клиентов из-за нового указа США. Отмечалось, что финансовые учреждения КНР пристально следят за своими российскими клиентами, а также за лицами, которые ведут бизнес в РФ.