На заседаниях ООН в Женеве стало заметно отсутствие активности со стороны американской делегации. Об этом ТАСС рассказал постоянный представитель РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам российского дипломата, представители США перестали принимать активное участие в обсуждениях различных вопросов. Он отметил, что в американской делегации сейчас царит «полная неопределенность и непонимание» в связи с новыми указами президента США Дональда Трампа.

«Вот, например, конференция по разоружению, где мы с американцами постоянно вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции. Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее. Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно», — сказал Гатилов.

Российский дипломат подчеркнул, что подобную ситуацию он наблюдает впервые за время своей работы при ООН. Он также добавил, что неопределенность в работе американской делегации во многом связана с последними решениями США о выходе из нескольких международных организаций.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также инициировал выход из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН.

На заседаниях ООН в Женеве представители государств обсуждают широкий спектр мировых проблем, включая безопасность, права человека и развитие. Женевский офис ООН исторически служит площадкой для дипломатических переговоров и обсуждений, охватывающих разные аспекты международных отношений.

Заседания в Женеве часто показывают активную работу международных делегаций. Представители стран делятся опытом, высказывают свои позиции и обсуждают совместные меры для решения глобальных проблем. Однако, как отметил Гатилов, активность делегаций может варьироваться в зависимости от политической ситуации и внутренних изменений в странах-участниках.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в феврале соберет встречу Совета безопасности ООН по Украине.