Президент Венесуэлы назвал Зеленского «вредным и грубым клоуном»

Венесуэльский лидер Николас Мадуро очень резко отреагировал на оскорбления, которые президент Украины допустил в своих высказываниях о папе Римском. Он во время выступления на телевидении сравнил Зеленского с неудачливым политиком Гуайдо, который точно так же выглядит клоуном.

Ранее Зеленский подверг слова папы Римского критике за то, что тот предложил Киеву выбросить белый флаг. За понтифика вступился венесуэльский президент Николас Мадуро. Он указал, что главе Украины не стоит грубить другим людям.

«Он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа», - так венесуэльский лидер охарактеризовал Владимира Зеленского.

Он добавил, что его страна поддерживает призыв папы Римского по поводу установления мира в зоне украинского конфликта.

Ранее понтифик заявил, что отказывается посещать Киев без дальнейшего визита в Москву. Ему необходимо общение с обеими сторонами конфликта.