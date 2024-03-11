Папа римский отказался ехать в Киев без дальнейшего визита в Москву

Папа римский Франциск согласен на поездку в украинскую столицу, но лишь при условии, что после он поедет в Россию. Об этом рассказал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш, сообщает МК.

Франциска неоднократно приглашали в гости. Сделал это и президент Украины Владимир Зеленский. Тогда Папа ловко отвертелся от этой поездки и ответа, но теперь решил не скрывать истинных целей. По его словам, он готов посетить Киев и пообщаться с политиками, но лишь в случае, если потом ему организуют поездку до Москвы. Без этого, как уточнил Франциск, совсем никак.

Отметим, что Папа римский предлагал быстрее заключить мир и поднять белый флаг враждующим странам. На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил епископа в гости, чтобы он убедился в невозможности заключения мира.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вслед за Дмитрием Кулебой нагрубил папе римскому за его слова о белом флаге Украины.