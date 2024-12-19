Путин заявил, что ситуация в Сирии не является поражением для России
Путин — о ситуации в Сирии: это не поражение для России
Фото: [медиасток.рф]
Президент России в ходе прямой линии подчеркнул, что происходящие события в Сирии не следует рассматривать как поражение для России. Он отметил, что западные журналисты и их спонсоры стремятся представить ситуацию в Сирии в негативном свете. Также президент РФ уточнил, что у страны не было наземных войск в Сирии — лишь военные базы.
Президент также заявил, что не имел возможности встретиться с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом с момента его приезда в Москву. Однако он выразил намерение провести встречу и обсудить важные вопросы, в том числе и судьбу американского журналиста Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад.
Путин отметил, что планирует задать Асаду вопрос о Тайсе, который сотрудничал с газетой Washington Post в качестве фрилансера. Журналист исчез в августе 2012 года на фоне активных боевых действий. Его мать ранее обращалась к российскому президенту с просьбой помочь в этом деле. Путин пообещал, что обязательно обсудит эту тему с Асадом.
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