Президент России в ходе прямой линии подчеркнул, что происходящие события в Сирии не следует рассматривать как поражение для России. Он отметил, что западные журналисты и их спонсоры стремятся представить ситуацию в Сирии в негативном свете. Также президент РФ уточнил, что у страны не было наземных войск в Сирии — лишь военные базы.

Президент также заявил, что не имел возможности встретиться с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом с момента его приезда в Москву. Однако он выразил намерение провести встречу и обсудить важные вопросы, в том числе и судьбу американского журналиста Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад.