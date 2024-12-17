Захарова рассказала, кто стоял за фейком о гибели Башара Асада

За теми слухами, которые появлялись в западных СМИ по поводу гибели Асада, стояли спецслужбы стран, заинтересованных в создании хаоса на сирийской территории. Такое заявление сделал Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

Ранее агентство Reuters сообщало о смерти президента Сирии Башара Асада. Захарова считает, что это была не ошибка, а злонамеренный фейк со всеми его составляющими.

«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи», — указала она.

Захарова добавила, что если бы эта информация появилась вследствие заблуждения, то следом за ней появилось бы опровержение.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти несут ответственность за убийства журналистов из РФ. По ее мнению, виновные обязательно понесут заслуженное наказание, рано или поздно. Она добавила, что целенаправленная охота Киева за работниками СМИ стала возможной благодаря попустительству Запада.