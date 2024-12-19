Путин: инфляция составляет 9,2-9,3%, но зарплаты россиян в 2024 году выросли на 9%

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент уровень инфляции составляет 9,2-9,3%. Тем не менее он отметил, что реальные заработные платы в стране увеличились. Об этом российский лидер заявил в ходе прямой линии.

По словам Путина, реальные доходы граждан стали выше, что свидетельствует о положительных изменениях в экономике. Он подчеркнул, что располагаемые доходы населения также выросли, что создает основу для уверенности в стабильности финансового положения россиян.

В частности, президент сообщил, что в 2024 году реальные заработные платы увеличились на 9%, учитывая уровень инфляции. В сентябре этого года рост реальных зарплат составил 8,4% в годовом исчислении.

Прямая линия с Путиным стартовала в 12:00 в четверг, 19 декабря. Мероприятие транслирует ведущие федеральные СМИ РФ.

Ранее Путин на прямой линии заявил, что рост экономики России за два года составил 8%.