Reuters раскрыл «нереалистичные» требования России на переговорах в Стамбуле

Россия выдвинула Украине ряд условий, которые выходят «за рамки тех, которые были представлены раньше», передает агентство Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник. По его словам, требования российской стороны на прошедших переговорах оказались «нереалистичными».

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошла первая с 2022 года встреча между делегациями России и Украины. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

По данным Reuters, на переговорах в Турции Москва выдвинула Киеву ряд условий, включая вывод украинских войск с территории России как условие для соблюдения режима прекращения огня.

Встреча в Стамбуле продолжалась менее двух часов и началась в 13:35 мск. Как сообщил источник ТАСС, российская делегация намерена 16 мая отправиться в Москву.

Инициатором проведения переговоров стал президент России Владимир Путин. Он ранее выдвигал условие, по которому Украине необходимо вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал, в котором описало проведение переговоров между РФ и Украиной.