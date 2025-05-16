Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной начались в Стамбуле, об этом информировал источник ТАСС. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил удовлетворение в связи с прибытием российских и украинских делегаций в Стамбул.

Чиновник отметил, что именно представители Москвы и Киева несут ответственность за выбор между мирным разрешением ситуации и дальнейшим продолжением «разрушительного противостояния». Фидан подчеркнул, что текущий момент в процессе урегулирования украинского кризиса имеет решающее значение.

По информации РИА Новости, стамбульские переговоры между Россией и Украиной проходят в закрытом для прессы режиме.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о готовности страны к немедленному прекращению боевых действий и проведению прямых переговоров на высшем уровне.