Стало известно о дальнейших планах российской делегации в Стамбуле

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле планирует покинуть турецкий город 16 мая и отправиться в этот же день в Москву, сообщил источник ТАСС.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за два года переговоры между российской и украинской делегациями. Москву на них представлял помощник российского президента Владимир Мединский.

По его словам, во время диалога сторонам удалось договориться об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Также, отметил он, Москва и Киев в ближайшее время должны уточнить свои требования по организации мира на Украине, после чего диалог между странами удастся продолжить.

Напомним, что организовать переговоры с Киевом предложил президент РФ Владимир Путин 11 мая во время своего ночного обращения. Он отметил, что заключить мир с Киевом можно было еще два года назад, однако тогда этому помешали западные кураторы.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Ранее глава украинской делегации министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о деталях переговоров с Россией.