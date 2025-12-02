Если мирные переговоры по Украине потерпят неудачу, НАТО готово к реализации альтернативного сценария. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что европейские страны планируют увеличить объем военной помощи Украине и усилить поддержку ее экономики. Кроме того, Европейский Союз намерен расширить список антироссийских санкций.

«Европа сомневается в плане Трампа и готовят свой план», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на данный момент европейские страны не могут достичь согласия относительно финансирования украинского бюджета на следующий год, не говоря уже о возможности увеличения объёмов помощи.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что война ЕС с Россией начнется в 2030 году.