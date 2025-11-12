Шольц признал, что его кабмин развалился из-за помощи Украине

Правительство Олафа Шольца, занимавшего ранее пост канцлера Германии, столкнулся с кризисом из-за разногласий по поводу финансовой помощи Украине. Об этом он сообщил 12 ноября в интервью газете Zeit. По мнению бывшего канцлера ФРГ, конфликта можно было бы избежать, если бы был одобрен его план финансирования Украины.

Шольц выразил сожаление о необходимости выбирать между сокращением социальных расходов Германии и уменьшением инвестиций в Киев. По его мнению, оба эти варианта были лишены каких-либо оснований.

Шольц подчеркнул, что именно он инициировал отставку правительства Германии из-за его неспособности договориться о дополнительном финансировании Украины в размере 15 млрд евро. Несмотря на его уход с поста канцлера, бундестаг все же предоставил дополнительные средства на помощь Украине.

«Есть некая ирония в том, что теперь, благодаря внесенной после выборов поправке в основной закон (конституцию Германии – Прим. ред.), принятой еще старым бундестагом, мы можем направить на инфраструктуру за двенадцать лет около 500 миллиардов евро», – отметил Шольц.

Бывший канцлер в заключение подчеркнул, что нынешнее правительство выделяет такие же средства на оборону Германии.