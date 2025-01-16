Швеция начала усиливать свои оборонительные способности, закупая новые боевые танки Leopard 2A8 и модернизируя существующую бронетехнику, пишет National Interest.

Отмечается, что Швеция, как новый член НАТО, активно готовится к потенциальным военным угрозам, особенно со стороны России.

РФ, в свою очередь, не считает Швецию непосредственной угрозой своей безопасности. Российская сторона отмечала, что Москва будет внимательно следить за действиями, которые могут угрожать ее интересам после присоединения страны к альянсу. Россия также не раз выражала опасения по поводу увеличения активности НАТО у своих западных границ.

В марте 2024 года Швеция официально вошла в состав Североатлантического альянса, который насчитывает на сегодняшний день членство 30 государств.

В декабре издание Fria Tider сообщало, что Швеция начала готовить места под кладбища из-за возможной войны с РФ.