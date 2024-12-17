Швеция активно готовится к потенциальному военному конфликту с Россией при поддержке США и НАТО. Об этом пишет издание Fria Tider.

Отмечается, что власти страны приняли решение о необходимости создания инфраструктуры для обеспечения нужд ВС Швеции, в том числе поручили ритуальным службам подготовить до полумиллиона мест на кладбищах.

Этот шаг, как сообщается, является частью более широкого сценария, который включает возможное продолжение активных военных действий против России. Глава столичной ритуальной службы Сванте Борг отметил, что в случае вооруженного конфликта в Стокгольме, можно ожидать значительные человеческие потери, аналогичные событиям на Украине.

Парламент Швеции уже одобрил инициативу правительства о направлении более тысячи военных на нужды НАТО в 2025 году. По информации источников, шведские силы будут предоставлены альянсу до 31 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что директор музея истории Украины оказался гражданином Швеции.