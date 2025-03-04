США договорились о контроле портов у Панамского канала

Порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов из США. Об этом сообщил оператор портов из Гонконга, передает РИА Новости.

Отмечается, что консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison достигли принципиальных соглашений о передаче управления, в рамках которых BlackRock-TiL приобретет 90% акций Panama Ports Company.

Согласно условиям сделки, для ее завершения потребуется одобрение правительства Панамы. Окончательная документация должна быть подписана не позднее 2 апреля 2025 года.

Кроме приобретения акций Panama Ports Company, инвестиционный консорциум также возьмет под контроль 43 других портовых объекта, находящихся в управлении CK Hutchison. Общая стоимость сделки составит $22,8 млрд долларов.

Такие изменения находят свое отражение в более широком контексте конкурентной борьбы в регионе. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении взять под контроль Панамский канал на фоне возросшей активности КНР.

Государственный секретарь США Марко Рубио также выступил с критикой относительно возросшего влияния Китая и отметил, что статус-кво в этом вопросе сохраняться не будет.

К тому же Панама, по всей видимости, не намерена продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем, касающийся инициативы «Один пояс, один путь».

CK Hutchison Holdings, управляющая портами в Панаме, также имеет порты в Англии, Средиземном море, Малайзии и на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о жесткой позиции по отношению к Дональду Трампу и его замыслу присоединить Канаду.