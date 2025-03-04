Трюдо заявил о жесткой позиции по отношению к Трампу и его замыслу присоединить Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на заявления президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам. Канадский премьер заявил, что этого никогда не произойдет, передает РИА Новости.

На пресс-конференции Трюдо подчеркнул, что подобные амбиции американского президента не имеют никакой основы и не повлияют на суверенитет Канады.

«Это никогда не случится. Мы никогда не будем 51-м штатом», — сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что утверждение Трампа о потенциальном крахе канадской экономики являются не более чем риторикой.

Ранее Трамп ввел пошлины в 20% на импорт товаров из Канады, однако пообещал обеспечить стране защиту при условии вхождения в состав Соединенных Штатов.

Трюдо заявил, что Канада устоит перед любыми внешними давлением и продолжит развиваться как независимая нация.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что президенту США Дональду Трампу предложили перестать делиться с Канадой разведывательными данными.