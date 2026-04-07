США провалились: Россия и Китай заблокировали резолюцию по Ормузскому проливу

Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, призывающую к «координации оборонительных усилий» для обеспечения судоходства. За принятие документа проголосовали 11 стран, двое воздержались, но Россия и Китай наложили вето. Москва назвала проект опасным прецедентом, который развязывает руки агрессорам. Об этом сообщает РИА Новости.

Постпред РФ Василий Небензя пояснил: резолюция давала бы карт-бланш на продолжение боевых действий под видом защиты торговых путей. Это поставило бы крест на любых переговорах. Глава МИД Сергей Лавров на прошлой неделе предупреждал: Запад использует «оборонительные» инициативы для оправдания агрессии, как уже бывало. Сейчас то же самое. Вместо эскалации Вашингтону следовало бы прекратить бомбардировки, считают в Москве.

Иран, между тем, не сидит сложа руки. Тегеран предложил альтернативу — «Ормузский пакт». Свой, персидский. По нему пользоваться проливом смогут лишь страны, подписавшие соглашение. Причем даже дружественным государствам, включая Россию и Китай, придется платить пошлину за транзит. Идея, мягко говоря, неожиданная.

