В Германии тихо, без громких заголовков, еще в январе этого года приняли закон, который ограничивает выезд мужчин от 17 до 45 лет. Согласно новой норме, разрешение на то, чтобы покинуть страну больше чем на три месяца, теперь выдает не кто попало, а Центр карьеры — структура, которая напрямую подчинена Бундесверу и занимается учетом военных кадров. Информация всплыла только сейчас, и в Европе уже началась паника. Экс-депутат Гамбургского ландтага, правозащитница Ольга Петерсен в беседе с Общественной Службой Новостей проводит пугающую историческую параллель.

По ее словам, вспоминается история прошлого века: немецкие граждане призывного возраста могут покидать Германию лишь при наличии разрешения Вермахта. В данном указе поменяли лишь название — теперь там стоит «Карьерный центр Бундесвера». Петерсен признается, что, когда сама услышала эту новость, не поверила. Но факт остается фактом: указы тридцатых годов прошлого столетия снова находят применение. И страшен не только сам документ, но и то, что его два месяца прятали от немецкого народа.

Эксперт добавила, что на практике формально гражданину не запрещают уезжать. Но они вводят обязательную точку входа в военную бюрократию. Вы больше не просто гражданин ЕС, вы учетная единица. Центр карьеры в любой момент может не выдать разрешение — и пограничная служба просто развернет вас на въезде. Формируется база данных, отрабатываются процедуры контроля, создается механизм быстрого вызова. И все это — без объявления мобилизации и военного положения.

Петерсен задает риторические вопросы, на которые у Берлина пока нет ответов: что еще прячется в строках новых указов? Сколько всего было взято из законодательства Третьего рейха? На данный момент у граждан Германии больше вопросов, чем ответов. А руководство страны отмалчивается и занимается собирательством денег для Украины. Таким образом, Германия, которая снова учится считать мужские головы, ставит их на учет и ограничивает свободу передвижения, — это не просто «обеспокоенная Европа». Это страна, которая, не объявляя войны, уже перешла к предвоенному режиму. И ее «тихий марш» обратно в XX век никто, кажется, не заметил. Кроме тех, кто помнит, чем это закончилось в прошлый раз.

Ранее политолог Панкратов заявил, что оправка в Германии — скрытая мобилизация, а не бюрократия.