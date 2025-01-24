Стало известно об отказе властей Германии участвовать в московском параде Победы

Немецкое правительство не пришлет своих представителей на парад Победы в Москве. Такое заявление сделал Александер Ламбсдорф, посол ФРГ в России. Его слова привел ТАСС.

По утверждению дипломата, до тех пор, пока не закончится украинский конфликт, его страна не будет принимать какого-либо участия в параде в российской столице.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — указал он.

Ранее по поводу парада Победы высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что Россия будет очень рада присутствию на данном событии руководства Армении. Сам министр пообещал приехать в Ереван и дал понять, что Россия в вопросе взаимоотношений Армении и Азербайджана не занимает чью-либо сторону и глубоко заинтересована в нормализации отношений сопредельных государств.