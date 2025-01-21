Глава МИД РФ заявил о желании увидеть руководителей Армении на параде в честь 80-летия Победы

Россия будет рада приветствовать руководителей Армении на майских торжествах в Москве, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил ТАСС, такую позицию выразил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с руководителем армянского МИД Араратом Мирзояном.

В своем обращении Лавров заявил о позитивных эмоциях в случае приезда представителей Армении и уточнил, что соответствующее приглашение было направлено Владимиром Путиным. Глава МИД также сообщил о поднятой во время переговоров теме «сохранения исторической правды, памяти о славных страницах общей истории», которую обе стороны считают важной. Кроме того, участники диалога обсудили положение русского языка и образования в Армении, а еще пространстве СНГ.

Руководитель российского МИД также сообщил о том, что принял приглашение и посетит Ереван, а еще анонсировал возобновление регулярного диалога между заместителями министров иностранных двух стран. В ближайшей перспективе будет подготовлен новый двухлетний план консультаций между внешнеполитическими ведомствами. На слова Лаврова о посещении столицы Армении Мирзоян сообщил, что будет «польщен» приездом гостя.

Среди прочего Сергей Лавров дал понять, что Россия в вопросе взаимоотношений Армении и Азербайджана не занимает ничью сторону и глубоко заинтересована в нормализации отношений сопредельных государств, вопросами который и занимается. При этом он уточнил, что находящиеся далеко за пределами Южного Кавказа страны продвигают совсем иную повестку, нацеленную на сохранении напряженности в регионе.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Никол Пашинян по телефону обсудили сотрудничество стран.