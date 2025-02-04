Столтенберг захотел помешать США ввести пошлины на норвежские товары

Новый глава Министерства финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает все, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу ввести пошлины на свои товары, передает РИА Новости со ссылкой на норвежскую газету VG.

Столтенберг подчеркнул, что Норвегия будет тесно сотрудничать с Европейским Союзом (ЕС) в случае введения пошлин.

Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Так, тариф в размере 25% был введен на большинство товаров из Канады (исключение составляют энергоресурсы, для которых установлен тариф в 10%), а на товары из Китая дополнительно ввели тарифы в размере 10%.

Пошлины в 25-процентном размере были введены на товары из Мексики, однако в понедельник, 3 февраля, американский президент объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с Мехико.

Министр финансов Норвегии выразил надежду на установление конструктивного диалога с Вашингтоном. Он также заявил о необходимости общения с американской администрацией для достижения взаимовыгодных соглашений.

Трамп после своего переизбрания президентом США заявлял, что намерен ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза. Это заявление вызвало тревогу у европейских лидеров, которые опасаются повторения сценария торговых войн, свидетелями которых они были несколько лет назад.

Глава Европарламента Роберта Метсола накануне выразила мнение, что ЕС должен продолжать активные торговые переговоры с США, однако параллельно с этим необходимо быть готовыми к возможным ответным мерам.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа может жестко ответить на действия президента США Дональда Трампа.