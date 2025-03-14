Трамп назвал Байдена мошенником из-за того, что он втянул США в «заваруху» с РФ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес своего предшественника Джо Байдена, заявив, что его действия привели к втягиванию Соединенных Штатов в конфликт с Россией. Своим мнением Трамп поделился в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что под руководством Байдена Украина столкнулась с острым кризисом, который, по его мнению, не возник бы, если бы он оставался на посту президента.

«Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую заваруху с Россией... Но я собираюсь вытащить нас», — написал Трамп.

Он выразил уверенность, что сможет достичь мирного разрешения конфликта на Украине, используя свой опыт и налаженные связи на международной арене.

Ранее Трамп заявлял, что хочет выступить миротворцем и посредником в украинском конфликте, организовывая контакты и с Москвой, и с Киевом.

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинской делегаций, которая продлилась почти девять часов. Итогом переговоров стало согласие Киева на тридцатидневное прекращения огня.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя прошедшую в Джидде встречу, отметил, что готов рассмотреть такие условия, однако задался вопросом, как будет организовано перемирие.

Ранее решение о тридцатидневном прекращении огня поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц.