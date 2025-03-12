Канцлер ФРГ поддержал предложение ввести 30-дневное перемирие на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Он высказался по этому поводу в социальной сети Х.

Глава немецкого правительства назвал важным и правильным шагом прекращение огня на 30 дней.

«Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения, высказанные на встрече в Джидде», — указал он.

Канцлер добавил, что теперь на этот счет должен высказаться российский президент Владимир Путин.

Ранее на Западе усомнились в том, что Путин согласится на временное прекращение огня. Российская армия сейчас наступает по всем направлениям в зоне проведения спецоперации на Украине, и поэтому Москве будет сложно отдать приказ об остановке своего наступления. РФ необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-то гарантии.