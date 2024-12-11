Трамп одним мемом высмеял финансирование Украины при Байдене

На картинке Байден стоит рядом с доской. На ней изображены пять этапов коррупционной схемы семейства Байденов, продолжающих с успехом последние годы отмывать через Украину финансовые средства.

«1. Вы (американцы. — Прим. ред.) платите налоги. 2. Я (Байден — Прим. ред.) отправляю их на Украину. 3. Они (Украина. — прим .ред.) возвращают их Хантеру (сыну Байдена — Прим. ред.). 5. Я помилую Хантера», — написано на доске.

Напомним, после получения президентского помилования от Джо Байдена суд в США закрыл дело против его сына Хантера, связанное с незаконным обращением с оружием, за которое ему угрожало до 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Байдена к помилованию сына подтолкнула его супруга Джилл.