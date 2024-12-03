Daily Mail: Байдена к помилованию сына подтолкнула его супруга Джилл

Журналисты на Западе сообщили, кто был инициатором помилования, которое президент США Байден подписал в отношении своего сына Хантера. По их данным, на него оказала сильное влияние семья. Такие информация появилась у Daily Mail.

Авторы статьи заявили, что основой решения, которое принял глава Белого дома, стала его семья. Они сослались на некий осведомленный источник.

«Возглавила инициативу Джилл Байден, известная как «главная защитница» своего сына», — указали журналистам.

По этим же данным, жена Байдена имеет очень большое влияние на своего супруга, она способна своим мнением склонять его к тому или иному решению. Скандальное решение о помиловании якобы было принято на острове Нантакет в штате Массачусетс, где отдыхала чета Байденов во время празднования Дня благодарения.

Ранее американская пресса высказала мнение, что помилование Байденом собственного сына может заметно усилить позиции Трампа. Сам же Байден разрушил в глазах граждан США репутацию честного политика. Он обещал, что не подпишет такой указ, а потом резко изменил свое мнение.