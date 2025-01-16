Трамп опубликовал список недругов, страдающих «синдромов отторжения Трампа»

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети True Social перечень республиканцев, с которыми он не намерен сотрудничать. Члены команд этих политиков не смогут занять должности в администрации Белого дома. В список включены республиканцы, которые ранее выступали и выступают сейчас против Трампа в Республиканской партии.

Некоторые из этих политических деятелей были готовы сотрудничать с представителями демократической партии, чтобы ограничить полномочия Трампа в период его первого срока на посту президента и предотвратить его переизбрание на второй срок.

Среди этих людей он упомянул членов организации «Американцы за процветание», включая своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, Ники Хейли и экс-президента во времена его первого срока на посту главы Белого дома Майка Пенса. Трамп также обвинил их в предательстве и связях с теми, кто страдает от «Синдрома Отторжения Трампа» (TDS).

Кроме того, Трамп сообщил в социальной сети Truth, что его новая администрация привлекла более тысячи человек для работы в правительстве США. Он подчеркнул, что эти люди «превосходят все ожидания» и скоро продемонстрируют результаты своей деятельности.

Ранее сообщалось, что Байден призвал Трампа и его команду продолжить дело поддержки Украины. Это необходимо, чтобы Киев смог занимать сильную позицию во время мирных переговоров с Россией.