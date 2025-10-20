Трамп заявил о секретном оружии в арсенале США

Дональд Трамп заявил о наличии у США передового оружия, о котором многие даже не знают, подчеркивая абсолютное военное превосходство страны над Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о военном потенциале страны. Комментируя предположения об отставании Америки от Китая, он назвал эти оценки ошибочными. По его словам, Соединенные Штаты опережают КНР во всех видах вооружений, за исключением кораблестроения, где Вашингтон намерен нарастить усилия.

Особый акцент Трамп сделал на технологиях искусственного интеллекта, назвав их решающими для современной армии. Он утверждает, что США лидируют не только в сфере ИИ, но и обладают самым передовым оружием, факт существования которого скрыт от широкой публики. Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанези в Белом доме.

