Дональд Трамп снова признался в любви к русским людям и сообщил, что не хотел бы вводить в их отношении новые санкции. Такое заявление он сделал во время интервью телеканалу Fox News.

Новый президент США утверждает, что если РФ не согласится завершить украинский конфликт, то ему придется ввести высокие пошлины на все российские товары, которые поставляются в Америку.

«Введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции. И я не хочу этого делать», — указал он.

Трамп также заявил, что он любит русский народ, который считает замечательным. Но конфликт на Украине должен быть завершен незамедлительно, и по этой причине необходимо принимать жесткие меры. Он добавил, что надеется на то, что военные действия получится остановить дипломатическим путем. Американский лидер вновь обвинил в начале конфликта своего предшественника Джо Байдена. По его мнению, предыдущий президент США позволил сильно подорожать нефти и газу, что дало России возможность развязать войну.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в том, что тот срывает начало мирных переговоров. Украинский президент решил еще повоевать, хотя стороны конфликта могли бы уже приступить к заключению сделки.