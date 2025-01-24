В ходе интервью телеканалу Fox News президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что соглашение о прекращении конфликта на Украине не было достигнуто и ответственность за это лежит на главе киевского режима Владимире Зеленском.

По словам американского лидера, все могло бы давно уже закончиться, если бы Зеленскому не приспичило продолжать воевать с Россией.

«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал Трамп.

Глава Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что Владимир Зеленский не является идеальным человеком и не должен был допустить начала специальной военной операции на территории Украины.

«Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — сказал Трамп.

Трамп выступил с обращением, в котором призвал к скорейшему прекращению конфликта. Он подчеркнул, что Украина понесла значительные потери в результате противостояния.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков пояснил, что необходимо Трампу для завершения украинского конфликта.