Трамп высмеял лидера Панамы Мулино за слова о принадлежности Панамского канала

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп в свойственной ему ироничной манере отреагировал на слова президента Панамы Хосе Рауля Мулино, заявившего, что каждый квадратный метр Панамского канала принадлежит его стране и никому более.

Накануне глава Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что Панамский канал является собственностью его страны в соответствии с договором, заключенным в 1977 году. Таким образом он отреагировал на недавние претензии Трампа на этот ключевой стратегический объект не только Западного полушария, но и всего мира.

Миллиардер решил продолжить словесный баттл с Мулино и опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с фразой: «Это мы еще посмотрим».

Затем республиканец выложил снимок Панамского канала и иронично подписал его: «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов».

Напомним, Мулино утверждает, что тема независимости Панамы не подлежит обсуждению. Согласно договору, подписанному в 1977 году, Панамский канал находится в исключительной собственности государства.