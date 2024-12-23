Президент Панамы Мулино исключил возвращение канала в собственность США

Глава Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что Панамский канал является собственностью его страны в соответствии с договором, заключённым в 1977 году. Таким образом он отреагировал на претензии США на этот ключевой стратегический объект не только Западного полушария, но и всего мира.

В преддверии вступления в должность президента США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что Панамский канал может оказаться под полным контролем Китая, который укрепляет своё экономическое доминирование по всему миру, и призвал вернуть канал в ведение США.

Мулино утверждает, что тема независимости Панамы не подлежит обсуждению. Согласно договору, подписанному в 1977 году, Панамский канал находится в исключительной собственности государства.

«Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи», — заявил Мулино на видеозаписи, которая опубликована в его блоге в Х.

Глава Панамы отметил, что канал не находится под прямым или косвенным влиянием Китая, Европейского союза, Соединённых Штатов Америки или любого другого государства.