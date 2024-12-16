Турция опровергла свое участие в свержении Асадовского режима в Сирии

Анкара не объединялась с другими государствами или группами для планирования подобных действий. Эти слова главы внешнеполитического ведомства процитировал ТАСС, ссылаясь на источник.

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна не принимала участия в операции вооруженной оппозиции, которая привела к свержению режима Башара Асада. Он также отметил, что не встречался с бывшим президентом Сирии для обсуждения возможной нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, хотя такие попытки предпринимались несколько раз, в том числе с участием посредников.

Кроме того, Фидан подчеркнул, что Израиль никогда не стремился к свержению Асада, так как его считали полезным игроком в сложной политической ситуации в Сирии.

А она резко обострилась 27 ноября, когда сирийские оппозиционные силы начали наступление на позиции правительственных войск в ключевых провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря противники режима захватили несколько крупных городов.

В результате 8 декабря они вошли в столицу страны, а сирийская армия была вынуждена покинуть город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента и уехал из страны после проведения переговоров. В России он получил политическое убежище.

Ранее Турция выразила готовность сбивать израильские самолеты в Сирии, если они будут наносить удары в поддержку курдских группировок, которые Анкара считает террористическими.