Турция объявила о готовности сбивать самолеты Израиля в Сирии

Турция пригрозила Израилю сбивать его самолеты в случае нанесения ударов в поддержку курдских подразделений, которые Анкара относит к террористическим. Об этом сообщает телеграм-канал издания Yeni Şafak.

Курды обратились за помощью к Израилю в борьбе с протурецкими группировками. Узнав об этом, власти Турции предупредили Израиль о возможных последствиях таких действий.

«В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их. Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», — сообщил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган назвал действия террористов в Сирии «маршем оппозиции на Дамаск».