Ушаков раскрыл подробности пятичасовой беседы Путина с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что беседа Владимира Путина с представителями США, включая спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, была полезной и конструктивной. Об этом информирует РИА Новости.

2 декабря вечером в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Джоном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента и основателем Affinity Partners. С российской стороны участвовали Юрий Ушаков, помощник президента РФ, и Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Переговоры длились почти пять часов кряду.

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной», — сказал Ушаков журналистам.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин направил приветствие американскому лидеру Дональду Трампу через его специального представителя Стива Уиткоффа, одновременно передав несколько политических сигналов.

«В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина.