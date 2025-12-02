Уиткофф с зятем Трампа перед встречей с Путиным поели в ресторане Москвы на среднюю пенсию россиянина

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, как сообщает РИА Новости, потратили около 25 тыс. руб. на обед в одном из ресторанов Москвы, расположенном недалеко от Красной площади, перед началом переговоров в Кремле.

Обед для американских политиков обошёлся примерно в 25,5 тысячи рублей. Стоимость салатов составляла около 3,5 тысячи рублей, горячих блюд — от 1,5 до 7,5 тысячи рублей, а десертов — примерно 2,7 тысячи рублей.

Агентство указало, что счет включает только стоимость блюд, исключая напитки.

В обеденном меню были представлены следующие блюда: посикунчики с крабом, филе оленя, перепелка с гречкой, салаты «Столичный», «Мимоза» и «Рассолье», пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыб и палтус, приготовленный на пару.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным объелся икры и пельменей в московском ресторане.