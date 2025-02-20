В Белом доме назвали контакты с Россией в Эр-Рияде историческими

Советник президента США Майк Уолц охарактеризовал контакты с российскими представителями в Эр-Рияде как исторические. Такое заявление он сделал на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.

Уолц отметил, что подобные встречи не проводились на протяжении многих лет и подчеркнул, что обсуждения были направлены на «движение к миру».

Встреча, прошедшая в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, стала первым за долгое время диалогом между представителями России и США. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Со стороны США в переговорах участвовали Уолц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как ранее сообщил помощник российского президента Ушаков, между РФ и США состоялся серьезный разговор по всем актуальным вопросам.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, поддержание диалога с Россией является ключевым элементом для достижения мира в Украине. Он также заявил о готовности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассмотреть любые варианты для достижения мира на Украине.